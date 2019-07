Parcheggi abusivi in stazione «Spazi per le moto occupati dalle auto» Lo sfogo di un lettore che fotografa la situazione nella mattinata di lunedì 15 luglio: un disagio che si ripete quotidianamente.

Parcheggi delle moto perennemente occupati dalle auto: è lo sfogo di un lettore, R. P., inviato alla redazione de «L’Eco di Bergamo». Anche nella mattinata di lunedì 15 luglio, complice la pioggia estiva, i parcheggi in stazione autolinee riservati alle moto sono occupati invece da automobilisti indisciplinati. «Ecco quello che avviene quotidianamente al parcheggio dei ciclomotori fuori dalla stazione – scrive il lettore –. Non c’è assolutamente bisogno di sprecare parole: né verso chi dovrebbe porre rimedio a questi parcheggi abusivi né verso chi parcheggia in modo abusivo (ebbene si perché se si fa notare che quel parcheggio è riservato alle due ruote le risposte sono seguite da manacce....). Solita situazione che si trascina da anni e chi deve intervenire? Latita.... forse prendere il treno alle sette di mattina per qualcuno (che ci legge) è troppo presto!».

