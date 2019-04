Parcheggi all’aeroporto di Orio Tutte le informazioni sul nuovo sito

Parcheggi all’aeroporto di Orio

È online il nuovo sito web ufficiale dei parcheggi dell’Aeroporto di Milano Bergamo (www.parcheggiaeroporto.com), gestiti dalla società ViaMilanoParking. Il sito si connota per la grafica completamente rinnovata, per garantire al visitatore un’esperienza d’uso che agevoli la navigazione rendendola chiara e immediata.

Inoltre, il sito è stato implementato con una serie di servizi utili al cliente. La mappa interattiva è direttamente collegata a Google Maps, in modo da fornire le informazioni necessarie a raggiungere il parcheggio in pochi clic. A garanzia della trasparenza, la pagina «Tariffe» è stata aggiornata per permettere di controllare i prezzi in tempo reale. Inoltre, grazie alla sezione «Domande frequenti», l’utente potrà risolvere tutti i dubbi riguardo al servizio e, qualora avesse bisogno di ulteriori chiarimenti, la barra del menù riporta mail e numero di telefono dei contatti, garantendo una linea diretta con un semplice clic.

