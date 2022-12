«Parcheggio alla Fara pronto entro il 2023. E partiranno i lavori per la nuova Gamec»

Gli auguri del sindaco di Bergamo Giorgio Gori e della Giunta a tutta la comunità arrivano alla vigilia di un anno, il 2023, che vedrà la città e il suo territorio protagonisti con Brescia per la Capitale italiana della Cultura. Ma questo che sta per arrivare sarà anche l’ultimo anno del secondo mandato amministrativo per il primo cittadino Gori a Palazzo Frizzoni: l’obiettivo per questi dodici mesi è il completamento di alcuni progetti in fase di realizzazione e l’inizio di altri, molti dei quali finanziati (complessivamente per 236 milioni di euro) dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. «Ci saranno meno cantieri – ha spiegato il sindaco Giorgio Gori –: inizieranno i lavori di trasformazione del palazzetto, sede della nuova Gamec, contiamo di riprendere quelli all’ex caserma Montelungo e, salvo imprevisti, entro l’autunno sarà completato anche il parcheggio alla Fara. Il cantiere procede velocemente e nei giorni scorsi abbiamo valutato insieme alla Soprintendenza gli aspetti paesaggistici riguardo alla copertura, dove sorgerà un bosco urbano e sarà realizzato un nuovo accesso pedonale per Città Alta, che arriverà in piazza Mercato del Fieno».