Parcheggio della Fara in Città Alta

Finito il consolidamento della parete Posizionata l’ultima trave per rinforzare il muro agganciato alla collina sotto il parco di Città Alta. Le prossime tappe del cantiere.

L’ultima trave è stata messa in posizione: il consolidamento della parete del parcheggio di via Fara è terminato. In ritardo rispetto ai tempi previsti, con un aumento dei costi (non ancora quantificato), ma terminato. Era la notizia che l’assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla aspettava da qualche tempo. Gli è stata comunicata ufficialmente durante il sopralluogo svolto nella mattinata di mercoledì 19 giugno, quasi a sorpresa, sul cantiere che negli ultimi mesi non si è mai fermato per recuperare tempo nonostante gli interventi di modifica a una delle parti più importanti della nuova struttura.

Cosa è stato fatto? Rispetto al progetto iniziale sono state posizionate alcune travi aggiuntive con l’obiettivo di rinforzare la parete «agganciata» al terreno sotto il parco delle Rimembranze. Il materiale di cui è composta la collina è quello che tecnicamente viene chiamato «flysch bergamasco o lombardo», una serie di strati di roccia (più difficili da controllare rispetto alla normale terra) che hanno causato qualche problema all’impresa.

Ora si guarda alle prossime tappe: gli ultimi scavi e nel frattempo sarà smontata la teleferica.

