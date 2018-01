Parcheggio dell’ospedale, giù le tariffe

Ecco tutte le novità e i prezzi Data, ora e luogo sono stati fissati: martedì prossimo Provincia di Bergamo, Bergamo Hospital Parking e Azienda socio sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII si incontreranno per formalizzare quanto gli utenti del parcheggio dell’ospedale chiedono da anni: l’abbassamento delle tariffe della sosta.

Novità che diventeranno operative dal primo febbraio, quando aprirà ufficialmente l’area riservata ai dipendenti della struttura sanitaria. Per il momento le bocche restano cucite per non «bruciare» i dettagli, ma pare che le ipotesi finora anticipate dai diretti interessati saranno confermate nel protocollo d’intesa. Dal primo febbraio il periodo di franchigia, cioè di gratuità della sosta, salirà da 15 a 30 minuti. Le prime due ore saranno divise in tranche da trenta minuti, questo per rispondere alle rimostranze di chi segnalava l’ingiustizia di pagare per intero anche le frazioni di ora. Le tariffe, poi, saranno abbassate, portato il costo della sosta oltre i trenta minuti fino a sessanta dagli attuali 1,30 euro a 1 euro. E ancora, da sessanta a novanta minuti il costo scenderà da 2,60 euro a 2 euro.

