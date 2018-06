Parcheggio selvaggio delle Mobike Arrivano le multe, scalate dai pass

Mobike in sosta (Foto by Beppe Bedolis)

Arrivano le multe, scalate dai pass Numeri in crescita per il noleggio di biciclette: raggiunti 18 mila iscritti. Ma per chi parcheggia fuori città arrivano le multe. Vigili contro l’abbandono e i vandalismi.

«I risultati sono estremamente positivi». Il team di Mobike, le biciclette – a oggi 487 in tutto – distribuite in città lo scorso novembre dalla società Evlonet, è soddisfatto. I numeri degli utenti sono aumentati – in pochi mesi sono passati da 12 mila a 18 mila iscritti al servizio di bike sharing – e il bilancio, a nemmeno un anno dal debutto, è positivo. Resta però il problema degli atti di vandalismo (una decina fino a oggi) e del parcheggio selvaggio: la polizia locale potrà sanzionare chiunque non abbia parcheggiato in modo corretto la bicicletta. Per chi invece parcheggia fuori città la multa verrà prelevata dal Mobike pass all’utilizzo successivo come succede a Milano.

