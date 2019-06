Parigi-Bergamo, pedalata di solidarietà

La sfida di Stefano per il sorriso dei bimbi Stefano Gentili ha scelto di aiutare l’associazione «Amici della Pediatria Onlus» e, in particolare, il progetto #CrescendoGiocando, mettendo a disposizione la sua passione per la bicicletta. la presisdente dell Onlus, Milena Lazzaroni: «Tutto questo ci ha stupito ed emozionato e ci fa piacere che la sua scelta sia stata verso la nostra realtà». Ecco come aderire.

Stefano Gentili ha scelto di aiutare l’associazione «Amici della Pediatria Onlus» mettendo a disposizione la sua passione per la bicicletta e le sue riflessioni sulle citazioni famose del celebre racconto «Il piccolo principe» coinvolgendo parenti, amici,colleghi e pure sconosciuti nella solidarietà verso la Onlus cittadina che si occupa di infanzia ospedalizzata.

Partirà da Parigi il 21 giugno, alla presenza di una piccola delegazione degli «Amici della Pediatria», per arrivare a Bergamo il 30 giugno alle ore 18 circa in piazza Vecchia. «L’incontro con Stefano Gentili è stato magico, quanto lo è “Il piccolo principe”, una lettura molto amata in associazione, racconta Milena Lazzaroni – presidente “Amici della Pediatria” –, un percorso di circa 1.500 km, perfettamente organizzato, che in ogni tappa contiene coincidenze e particolarità. Tutto questo per il sorriso di un bambino. Stefano continua a ripetere di questa avventura solidale: “Potrei non incontrare mai i bambini che aiuterò ma non importa, non è questo quello che conta, ma conta quello che realizzerò per loro con l’impegno, la passione e l’aiuto di tante persone”. Tutto questo ci ha stupito ed emozionato e ci fa piacere che la sua scelta sia stata verso la nostra realtà».

La locandina dell’iniziativa

#PedaloSorrido in numeri: la distanza è di circa 1.500 chilometri, con un dislivello positivo di circa 20.000 metri. Partenza da Parigi il 21 giugno e arrivo a Bergamo il 30 giugno. Dormirà in strutture low cost che ospitano gli appassionati della bicicletta. Viaggia con la sua bici da corsa e uno zaino che ha la capacità di 17 litri. I fondi già raccolti a favore del progetto #CrescendoGiocando ammontano a circa 8.000 euro.

#CrescendoGiocando si svolge in spazi in ospedale appositamente pensati per ospitare attività pedagogiche, creative e ricreative a favore dei bambini ricoverati, con la presenza di volontari ed educatori professionali per dare al tempo trascorso in ospedale una nuova forma per arricchire la propria storia personale di crescita. Stefano dichiara: «Jovanotti canta: “Un cartello di sei metri dice è tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c’è niente” Ogni giorno siamo accerchiati da una moltitudine di segnali che ci indicano dove e quando muoverci. E noi ci muoviamo, obbedienti: la sveglia, l’imbottigliamento nel traffico verso il lavoro, il telegiornale, le spie dei nostri orologi e cellulari, i social, le palestre. In un mondo bidimensionale la vita assomiglia a un flipper. Ma il mondo è tridimensionale! Possiamo saltare, così da fuggire dall’accerchiamento serrato! Accarezzare, frugare, solleticare il cielo è sognare! Da un anno custodisco un sogno: realizzare un viaggio in bicicletta a scopo benefico! Il perché resta tuttora per me un pizzico misterioso, ma anche questo, vi assicuro, fa parte della meraviglia. Questa storia nasce con il libro “Il piccolo principe” e vive di un desiderio: portare luce al progetto #CrescendoGiocando di “Amici della Pediatria dell’ospedale “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo».

«Venerdì 21 giugno – continua – partirò dalla Bibliothèque nationale de France di Parigi e, se non mi perderò tra città d’arte e luoghi magici come Orléans, Amboise, Bourges, Clermont-Ferrand, Lione, le Alpi e i loro passi sacri, la Sacra di San Michele e Omegna, domenica 30 giugno raggiungerò la Biblioteca civica Angelo Mai di Bergamo, in piazza Vecchia. Il mio cuore, come un uccellino in primavera, è pronto a sognare e a muoversi libero nel cielo!».

Si potranno seguire le tappe di Stefano sulla pagina Facebook Pedalo Sorriso e sostenere il progetto facendo una donazione agli Amici della Pediatria IBAN:IT15O0311111101000000040265 Causale: PedaloSorrido.

Per informazioni: Associazione Amici Della Pediatria Onlus: info@amicidellapediatria.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA