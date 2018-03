«Parto. Scendo e preparo le “doppie”»

Le ultime parole di Franz e la caduta fatale Sono state le parole di Franz Rota Nodari alla compagna di scalata, prima di precipitare dalla Concarena.

«Parto. Scendo e preparo le altre “doppie”». Saranno state queste le ultime parole di Francesco Rota Nodari. Perché è una sorta di formula nell’operazione di discesa che si utilizza per uscire da situazioni complesse. Una manovra pericolosa in sé perché la corda è ancorata ad un punto solo. E questa volta,il punto (il chiodo) non ha tenuto. Poi, la tragica caduta che gli è costata la vita, a soli 40 anni.

È questo un incidente fra i più temuti nell’immaginario alpinistico. E Franz fra gli amici era conosciuto come il meticoloso, che mette la sicurezza al primo posto. Ora c’è solo sgomento, e c’è il dolore della sua famiglia e degli amici. I funerali di Franz saranno martedì 27 marzo alle 15 a Verona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA