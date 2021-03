Parzanica, vaccinazioni per gli over 80

Medici in elicottero con la Protezione civile A causa del pericolo di frana che incombe sul comune di Parzanica, e che di fatto isola il piccolo paese bergamasco, l’Asst Bergamo Est e l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, in collaborazione con il medico di cure primarie dottor Bernardo Fusini e con l’Amministrazione comunale, hanno organizzato per il 2 marzo le vaccinazioni anti-Covid 19 per la popolazione over 80 con il supporto innanzitutto della Protezione civile che trasporterà i sanitari in elicottero di prima mattina.

Il direttore sanitario Gabriele Perotti, Enrico Bombana, infettivologo, e due infermieri della Asst Bergamo Est saliranno infatti nel paesino – che conta 360 residenti circa – con un elicottero della Protezione civile per mettere in sicurezza tramite la vaccinazione circa 40 cittadini over 80.

Grazie alla collaborazione del sindaco di Parzanica, Battista Cristinelli, e di Alberto Maffi, sindaco di Gandosso e presidente dell’assemblea dei sindaci dell’ambito Territoriale Monte Bronzone -Basso Sebino, è stato possibile attivare una task force in aiuto dei cittadini del paese isolato.

«Condizioni straordinarie hanno reso necessario un impegno corale, ogni attore coinvolto, con il proprio contributo, ha reso possibile organizzare una vaccinazione in loco con un’equipe mobile, in una sede messa a disposizione in tempi rapidissimi viste le circostanze» spiega Francesco Locati, direttore generale Asst Bergamo Est.

Sulla stessa linea il direttore generale di Ats Bergamo Massimo Giupponi: «Il sistema sanitario territoriale in tutte le sue componenti, il dialogo costante con il sindaco e con l’ambito, quell’eccellenza straordinaria che è costituita dalla nostra Protezione civile consentiranno un’azione puntuale e precisa su un target di popolazione che non deve essere lasciata indietro a causa di un fatto imponderabile come la minaccia di frana che pregiudica gli spostamenti nel paese di Parzanica . La giornata di martedì 2 marzo sarà una bella prova di spirito di squadra e di sinergia a servizio dei Bergamaschi».

La convocazione è avvenuta a cura del Comune e la vaccinazione avverrà nei pressi di un ambulatorio vicino al municipio. Il piccolo paese è isolato a causa di una frana ed è possibile accedere solo tramite mezzi 4x4.

