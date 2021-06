(Foto by Soccorso Alpino)

Il recupero degli escursionisti con l’elicottero (Foto by Soccorso Alpino)

Passo della Scaletta, bloccati 9 turisti tedeschi sorpresi dal maltempo: illesi Valbondione. Allarme lanciato verso le 19 di giovedì 24 giugno, sul posto il Soccorso Alpino.

Tutti in salvo i nove turisti tedeschi, alcuni dei quali in difficoltà nella zona del Passo della Scaletta. Erano saliti dalla Valtellina, diretti al rifugio Brunone, dove avevano deciso di pernottare.

Verso le 19 di giovedì 24 giugno c’è stato un forte temporale, il gestore del rifugio, che li aspettava, non vedendoli arrivare ha cominciato a cercarli. Intanto due di loro sono riusciti a raggiungere la struttura per chiedere aiuto.

Sono partiti i soccorsi: la centrale dei Vigili del fuoco che ha ricevuto la chiamata ha coinvolto il Soccorso Alpino, Stazione di Valbondione della VI Orobica, ed è arrivato anche l’elicottero di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) di Como, abilitato per il volo notturno.

Il passo della Scaletta

(Foto by Soccorso Alpino)

Il mezzo è salito in quota con due tecnici di elisoccorso del Cnsas; quattro tecnici della Stazione sono rimasti a supporto in piazzola a Valbondione e i Vigili del fuoco erano pronti per un eventuale supporto nelle operazioni.

Nel frattempo, grazie al prezioso aiuto dei rifugisti che li avevano raggiunti, alcuni del gruppo sono riusciti a risalire il canale innevato in cui erano bloccati e si sono portati al rifugio. Sono invece state recuperate con l’elicottero le ultime tre persone che erano ancora incrodate.

Erano tutti affaticati e infreddoliti ma illesi. L’intervento si è concluso in serata.

