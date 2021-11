Patronato, nel weekend vendita solidale dei bonsai dei ragazzi del centro Meta Sabato 13 novembre alle 18 e domenica 14 alle 11 all’interno del Patronato San Vincenzo di Bergamo in via Gavazzeni saranno messi in vendita i bonsai curati dai ragazzi del centro Meta con la collaborazione associazione Bergamo Bonsai. Il ricavato sarà utilizzato per l’attività del centro.

Nei laboratori del Centro Meta, ormai 3 anni fa, è sbocciata non solo una preziosa collaborazione, ma anche una grande amicizia con l’associazione Bergamo Bonsai.

L’associazione, composta da appassionati di bonsai ha iniziato, insieme ai ragazzi del Centro Meta, un percorso che insegnasse le basi della cura e manutenzione di queste delicate e affascinanti piantine. Per prendersi cura di un bonsai è necessaria una particolare premura, un’accurata attenzione nell’invasare la piantina; non basta annaffiarla, deve essere sottoposta anche a un processo di filatura per dare forma e accompagnare nello sviluppo i suoi rami.

Un approccio che si avvicina molto a quello che il Centro Meta ha con i giovani che vivono i suoi spazi, dove vengono accompagnati e orientati ogni giorno in un percorso di crescita verso la costruzione di un proprio progetto personale e sociale di vita. I ragazzi hanno continuato a prendersi cura dei bonsai anche durante questi tempi di pandemia, cimentandosi anche nella realizzazione di un piccolo giardino ispirato alla tradizione giapponese.

I bonsai sono pronti a lasciare i laboratori del Centro Meta e trovare una nuova casa che li accolga: sabato 13 novembre alle 18 e domenica 14 alle 11 all’interno del Patronato San Vincenzo di Bergamo in via Gavazzeni, ci sarà una vendita solidale delle piantine e il ricavato sarà utilizzato per finanziare le attività del Centro Meta.

L’iniziativa è una grande occasione per i ragazzi che potranno vedere finalmente i frutti del lavoro svolto in questi anni, oltre ad essere un esempio di solidarietà che coinvolge i giovani e li mette in relazione con la natura e il territorio. All’evento sarà possibile portare anche il proprio bonsai, i maestri bonsaisti saranno presenti per dare consigli e aiuto nella cura delle piantine.

