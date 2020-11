Patronato San Vincenzo, tour digitale

per conoscere l’offerta formativa Open day in forma virtuale su appuntamento per conoscere i corsi professionali del Patronato San Vincenzo.

Il Centro di formazione professionale del Patronato San Vincenzo, sede di Bergamo, apre le porte ai nuovi studenti con un Open Day in programma il 28 novembre e il 12 dicembre naturalmente in forma rigorosamente virtuale. Sarà possibile prenotarsi online a partire dalla prossima settimana sul sito www.afppatronatosv.org con tre fasce orarie a disposizione per un appuntamento . Per chi lo desidera è anche possibile chiedere informazioni telefonando allo 035.319361. Sarà così possibile conoscere l’organizzazione dei corsi di autoriparatori, macchine utensili, grafici, elettrici, carrozzieri. Anche nell’edizione online l’associazione formazione professionale Patronato San Vincenzo ha cercato di permettere di visitare gli spazi, i laboratori e le strutture tramite un tour digitale per scoprire insieme ai docenti e al personale quale percorso si avvicina più agli interessi dei ragazzi.

È possibile fissare l’appuntamento per un tour digitale anche per la sede del Patronato di Endine Gaiano: in questo caso le date dell’open day sono il 2 dicembre, il 19 dicembre, e il 13 gennaio e serve prenotarsi chiamando il numero 035827513. I corsi sono quelli di acconciatura, estetica, falegnameria e aziendale informatico.

Per la sede di Clusone invece le date dell’open day sono 19 dicembre e 9 gennaio: per fissare un appuntamento basta chiamare lo 034621131. Anche in questo caso sarà possibile fare una visita virtuale con i docenti di settore. I percorsi di studio attivati sono: autoriparatori, macchine utensili, elettrico per l’industria e l’automazione, percorsi per allievi con disabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA