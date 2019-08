Pd, Gori e la squadra dei sindaci

«Se si va a votare, noi siamo in campo» Due pagine su «L’Eco» in edicola oggi, sabato 10 agosto. La lettera aperta di 18 governatori di città del centrosinistra, coordinati dal primo cittadino di Bergamo, chiede di avere più spazio nel partito. L’ipotesi di una lista in vista delle elezioni. E intanto i parlamentari bergamaschi interrompono le vacanze e tornano a Roma per la crisi di governo.

È un mare decisamente agitato quello della politica agostana. Dicono che la chat dei sindaci del Pd, venerdì 9 agosto, sia stata ad altissimo tasso di fibrillazione. A poche ore dalla presentazione su «Repubblica» della lettera aperta di 18 governatori di città del centrosinistra (coordinati da Giorgio Gori) al partito, lo scenario politico italiano è cambiato, con il leader della Lega Matteo Salvini che ha staccato la spina al governo gialloverde. Di conseguenza anche la loro richiesta di avere più spazio nel partito aumenta di peso, in chiave di costruzione di un’alternativa al «modello salviniano». «Se si va a votare e parte la campagna elettorale, noi siamo in campo – non ha dubbi Gori – è un passaggio della vita del Paese che chiede il contributo di tutti». Un contributo che potrebbe prendere forma in una vera e propria lista dei sindaci. «Non se n’è ancora parlato», taglia corto Gori, non escludendo però del tutto la possibilità.

Intanto i 18 parlamentari bergamaschi si preparano a tornare a Roma. Lunedì riunione dei capigruppo in Senato (l’aula di Palazzo Madama nei giorni seguenti potrebbe già iniziare a discutere la mozione di sfiducia della Lega nei confronti del premier Giuseppe Conte) e leghisti chiamati a raccolta dal leader Matteo Salvini per fare il punto. Nell’aria, all’inizio di settimana prossima, anche le convocazioni ufficiali di grillini e democratici, con i totiani fuoriusciti da Forza Italia che si preparano al lancio di «Cambiamo». Insomma ferie saltate, tra chi aveva appena steso il salviettone in spiaggia e chi – fiutato l’andazzo – ha evitato di prenotare le vacanze.

