Pedemontana, nuova gara d’appalto

Per i lavori in lizza anche i cinesi Lavori per un miliardo di euro per la Pedemontana: interessati anche inglesi e cinesi.

L’iter per far ripartire la costruzione dell’autostrada Pedemontana A36 non si ferma, anzi. La società concessionaria Pedemontana Lombarda spa (controllata dalla Regione attraverso Milano Serravalle spa) vuole pubblicare entro luglio la nuova gara d’appalto di livello europeo per la scelta del consorzio che dovrà costruire quanto rimasto sulla carta. E, entro l’estate 2019, dare il via ai lavori. A quanto trapela sarebbero pronti a contendersi il gigantesco appalto da un miliardo di euro anche cordate con cinesi e inglesi.

