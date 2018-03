Pendolari, ancora ritardi e vagoni pieni Nuova mattinata di caos sui treni

Oramai non è più una notizia: treni in ritardo, poche carrozze e i pendolari bergamaschi stipati e stanchi già dalle prime ore della mattina.

Ancora treni pieni, e ritardo ormai cronici sulla tratta Bergamo-Milano. Una foto, l’ennesima, arriva da un pendolare che martedì mattina 20 marzo segnala nuova ressa sulle carrozze: « Questa è la situazione su tutte le carrozze del treno delle 8.02 da Bergamo» segnala. E un video mostra la calca per salire sul treno.

@ValeCPBg via Carnate..limitazioni e ritardi..Niente di nuovo anche oggi.. #Trenord non si smentisce mai in fatto di disservizi @webecodibergamo @Bergamonews