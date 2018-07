Pendolari treni, bonus ad agosto

Class action, due pagine su «L’Eco» Bonus per tutti i pendolari bergamaschi per l’acquisto dell’abbonamento del prossimo mese di agosto. Ne sono esclusi solo quelli che viaggiano sulla linea Treviglio-Cremona.

Il bonus corrisposto da Trenord su dati certificati dalla Regione Lombardia si riferisce all’affidabilità del servizio ferroviario regionale nello scorso mese di maggio. Un mese nero per quanto riguarda i pendolari lombardi, se si pensa che sono ben 27 sulle 40 linee del servizio ferroviario lombardo, ad avere maturato il bonus. Tra cui la Bergamo-Milano sia via Pioltello che via Carnate, la Bergamo-Treviglio, la Lecco-Bergamo-Brescia , la Milano-Brescia-Verona e la Treviglio-Milano-Passante denominata S 5.

Intanto sono 234 i pendolari che hanno sottoscritto la class action promossa dal Comitato pendolari di Romano nei confronti di Trenord. Per il prossimo mese di novembre è stata fissata la prima udienza davanti al giudice incaricato: chiedono un risarcimento di oltre 600 euro a testa a Trenord con cui hanno sottoscritto l’abbonamento, pari all’importo di 8 abbonamenti mensili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA