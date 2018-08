Pendolari, treno allagato - Video

«Aria condizionata in tilt in agosto» L’ultima disavventura dei pendolari: treno allagato per un probabile guasto all’aria condizionata. L’ironia sul web: «È il nuovo servizio doccia, da prima classe».

Nuova disavventura dei pendolari sul treno 10787 da Milano Porta Garibaldi a Bergamo, via Carnate: il treno ieri perdeva acqua dal soffitto. «Qualche problema all’impianto di condizionamento?» si chiedono i pendolari del gruppo Quellideltreno - Comitato pendolari bergamaschi» postando un video inequivocabile. Viaggiare sui treni con la calura degli ultimi giorni è diventata impresa eroica: sempre i pendolari segnalano guasti all’aria condizionata e finestrini bloccati anche sul treno 10811 sempre da Milano Porta Garibaldi a Bergamo. C’è chi mantiene, nonostante i continui disagi, anche il senso dell’ironia: «Sarà il nuovo servizio di prima classe, doccia in treno per rinfrescarsi dalla calura».

