Per i pendolari treno straordinario

lunedì verso Milano Greco Pirelli Treno straordinario per ridurre i disagi dei pendolari dopo la chiusura del ponte di Calusco.

Trenord informa che, per servire i clienti di Calusco, Terno, Ponte San Pietro diretti a Milano, lunedì 17 settembre ci sarà un treno straordinario che partirà da Bergamo alle 7.10 e giungerà alle 7,58 alla stazione di Milano Greco Pirelli, dopo le fermate di Pioltello (7.39) e Milano Lambrate (7,50).

La destinazione è particolarmente indicata per gli studenti che si recano all’università di Milano Bicocca e che non potranno raggiungere la stazione di Greco Pirelli via Carnate a causa della inagibilità del Ponte di Paderno. Trenord ricorda che sono validi gli abbonamenti utilizzati per la tratta Bergamo-Milano via Carnate.

