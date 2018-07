Per il maltempo problemi in treno

E venerdì 6 luglio c’è lo sciopero La linea Bergamo-Lecco è bloccata: da Ponte San Pietro non si viaggia verso Calolzio. Problemi e ritardi anche sulle altre linee.

I disagi sulla linea di Lecco «a causa dei danni provocati dalle avverse condizioni meteorologiche» spiega Trenord, che avvisa: «La circolazione dei treni è momentaneamente interrotta». Nel dettaglio: «I viaggiatori diretti a BERGAMO da LECCO possono prendere il treno 10827 (LECCO 06:37 - MILANO PORTA GARIBALDI 07:38) fino a CARNATE e poi il treno 10755 (MILANO PORTA GARIBALDI 07:01 - BERGAMO 08:07)». E poi ancora: Il treno 5032 (BERGAMO 07:00 - LECCO 07:40) e il treno corrispondente 5035 (LECCO 08:12 - BERGAMO 08:52) oggi sono cancellati; il treno 5030 (BERGAMO 06:08 - LECCO 06:48) e il treno corrispondente 5033 (LECCO 07:02 - BERGAMO 07:48) oggi sono cancellati.

Disagi anche a a Treviglio: il treno 24759 (TREVIGLIO 08:08 - BERGAMO 08:38) oggi non sarà effettuato e il treno 24758 (BERGAMO 07:20 - TREVIGLIO 07:50) oggi non sarà effettuato.

Inoltre venerdì 6 luglio, le organizzazioni sindacali Or. S.A. Ferrovie e Cub hanno proclamato uno sciopero dalle 9 alle 17: «Pertanto il servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale, così come la lunga percorrenza di Trenord, potrebbe subire ritardi, variazioni e/o cancellazioni» spiegano da Trenord. «Viaggeranno regolarmente i treni in partenza prima delle 9 con arrivo a destinazione finale entro le 10».

Solo le corse aeroportuali «Milano Cadorna - Malpensa Aeroporto» e «Malpensa Aeroporto - Stabio», in caso di non effettuazione dei treni, potranno essere sostituite da un servizio di bus point-to-point (senza fermate intermedie).

© RIPRODUZIONE RISERVATA