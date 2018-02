Per il weekend tornano le nuvole

Poi basta freddo: salgono le temperature Dopo la tregua, con tempo stabile ma freddo, durante il fine settimana è atteso un calo della pressione atmosferica in relazione all’ingresso di un debole fronte atlantico in moto verso l’Italia.

Ci aspetta un weekend con cieli molto nuvolosi o coperti su gran parte del territorio italiano, da Nord a Sud. Piogge sparse, per lo più di debole intensità, possibili un po’ ovunque e in modo particolare sulle regioni centrali. Negli ultimi giorni la Bergamasca è stata interessata da una massa d’aria fredda di origine polare, la quale ha permesso - oltre che un calo delle temperature - anche la comparsa della neve a quote molto basse soprattutto al Centrosud.

Le gelate hanno però le ore contate: ad Ovest le correnti miti oceaniche sono pronte ad avanzare verso l’Italia. Saranno soprattutto i valori minimi notturni che subiranno un rialzo, anche sostanziale. Non solo per merito della nuova massa d’aria, ma anche in relazione alla maggior copertura nuvolosa attesa nel fine settimana. Più nubi di notte significano minor irraggiamento, con il termometro che di conseguenza fa molta più fatica a scendere rispetto a condizioni di cielo sereno.

Ragion per cui le diffuse gelate di questi giorni saranno soltanto un ricordo già a partire da sabato: l’aumento dei valori minimi si porterà infatti anche sui 4-6°C a seconda delle zone.A differenza delle temperature notturne, quelle diurne non subiranno grossi scossoni e nel corso dei prossimi 3-5 giorni il termometro si porterà sui 7-10°C al Nord, in linea con la stagione.

