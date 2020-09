Per l’Aido è la «Giornata del sì»

Il convegno in diretta streaming qui Sensibilizzare verso la cultura della donazione, è questo il tema centrale del convegno nazionale che si sta tenendo a Milano. Segui qui la diretta streaming a partire dalle 15.30

La «Giornata del sì» è una grande occasione per ribadire con forza il sì alla donazione di organi e, in questo anno particolare segnato dall’emergenza Covid, Aido, l’associazione italiana per la donazione di organi vuole essere presente anche utilizzando i nuovi mezzi di comunicazione. Ed è per questo che il convegno è trasmesso qui in streaming ma anche sulle pagine Facebook, YouTube dell’associazione. È stato realizzato anche un mini-sito attraverso cui fruire di contenuti inediti e condividere il messaggio di Aido attraverso gli hashtag ufficiali: #giornatanazionaleaido, #giornatadelsì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA