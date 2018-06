Percorsi casa-scuola, ecco tutti i rischi

Una mappa per gli studenti di Bergamo Qual è la «mappa» dei rischi per gli studenti che si recano a scuola? Basta un click per visualizzarla, quartiere per quartiere.

La carta dinamica dei percorsi casa-scuola è sul sito del Comune, frutto di oltre un anno di lavoro, che ha visto in prima fila l’assessorato all’Istruzione guidato da Loredana Poli, in partnership con dirigenti scolastici, assessorati alla Mobilità e Lavori pubblici, Atb.

«Dai nove istituti comprensivi della città (che raccolgono 54 scuole, con alunni dai 3 ai 14 anni) - spiega l’asssessore - sono arrivate 61 segnalazioni di situazioni “a rischio”, la maggior parte delle quali riguarda proprio l’eccesso di velocità o il mancato rispetto delle Ztl». Sulla cartina diversi simboli indicano lo status quo: 39 sono verdi o gialli, cioè casi risolti o in via di risoluzione; 22 rossi, per cui al momento non è previsto alcun intervento, anche se quattro realtà beneficeranno di interventi già previsti in zone limitrofe e quindi il conto delle criticità scenderà a 18.

