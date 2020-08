Perde il controllo dell’auto in A4

Va contro il guard rail, 51enne in ospedale L’incidente è avvenuto verso le 8.15 di sabato 15 agosto, l’uomo ha fatto tutto da solo.

Stava viaggiando sull’A4 da Bergamo verso Milano quando ha perso il controllo dell’auto ed è carambolato contro il guard rail. Un 51enne si è ferito ed è stato trasportato in ambulanza in ospedale in codice giallo, le sue condizioni non sono gravi, ma sono dovuti intervenire anche i Vigili del fuoco di Bergamo per estrarlo dalla vettura.

Sul posto anche la Polizia stradale di Seriate per i rilievi.

L’incidente ha causato qualche coda e rallentamento in direzione Milano fino oltre le 9.30.

