Pesce e carne mal conservati in città

La polizia ritira un quintale di merce-Foto Un quintale tra pesce e carni, completamente privi di indicazioni di tracciabilità: questo il totale della merce sequestrata dagli uomini dell’Ats di Bergamo che, insieme agli agenti della polizia locale del Comune di Bergamo, sono intervenuti venerdì mattina 26 luglio in un esercizio commerciale all’inizio di via Paglia, poco lontano dall’intersezione con via Bonomelli.

Un intervento scaturito da un esposto raccolto dal Comando di via Coghetti nei giorni scorsi: gli agenti del Comune di Bergamo hanno immediatamente dato seguito alla segnalazione e hanno coinvolto la locale Ats per un controllo approfondito, scattato a metà della mattinata di venerdì e conclusosi intorno alle ore 13.

Ben 85 kg di prodotti ittici congelati e 15 kg di carni avicole e bovine hanno attirato l’attenzione dei pubblici ufficiali, perché privi dell’obbligatoria tracciabilità. I prodotti sequestrati saranno presto smaltiti in una ditta autorizzata. Non si fermano, quindi, gli interventi congiunti tra polizia locale e Ats Bergamo, operazioni che negli scorsi anni hanno consentito di sequestrare tonnellate di merce avariata o mal conservata in diversi esercizi commerciali e ristoranti della città.

