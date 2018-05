Piace il diploma in quattro anni

A settembre via alle prime classi Successo di iscrizioni nelle scuole autorizzate dal ministero. Al Sant’Alessandro sarà applicata la metodologia del liceo internazionale.

La risposta della scuola Bergamasca alla proposta di istituzione di percorsi quadriennali (percorsi di scuola superiore di quattro anni anziché di cinque) è stata davvero positiva: quasi tutte le scuole autorizzate dal Ministero dell’Istruzione all’istituzione dei percorsi hanno già raccolto le adesioni sufficienti per poter partire con il ciclo di studi a partire dal prossimo anno. E nel caso degli istituti paritari, le iscrizioni alla scuola sono ancora aperte. È il caso, per esempio, dei Licei dell’Opera Sant’Alessandro che, per il prossimo anno, hanno ottenuto l’autorizzazione alla creazione di un percorso di liceo scientifico quadriennale, le cui iscrizione sono aperte fino al prossimo 3 giugno.

