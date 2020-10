Piano delle vaccinazioni antinfluenzali Ecco le 19 sedi individuate a Bergamo

Piano delle vaccinazioni antinfluenzali

Diciassette sedi, più due sedi di riserva, per un totale di 19 spazi, fra cui quello messo a disposizione dall’Agenzia di tutela della salute di Bergamo in via Gallicciolli, che ospiteranno le numerose postazioni per i medici di medicina generale impegnati nelle vaccinazioni. Inizia da Bergamo, la città capoluogo, la definizione della mappa degli spazi che verranno utilizzati dai 256 medici di base della Bergamasca che hanno espresso l’esigenza di vaccinare i propri pazienti al di fuori dei propri ambulatori per rispondere meglio alle regole di distanziamento sociale imposte dal coronavirus.

L’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo ricorda che i restanti medici di medicina generale – 392 – procederanno con le vaccinazioni presso i loro ambulatori analogamente a quanto accadeva negli anni scorsi.

«L’alta adesione da parte dei medici operanti nella città capoluogo ha comportato un grande sforzo, insieme al Comune di Bergamo, per reperire sedi aggiuntive per lo svolgimento in sicurezza della campagna vaccinale antinfluenzale, sforzo che ha visto il coinvolgimento anche di altri Enti ed Organizzazioni con una conoscenza ed una presenza capillare sul territorio – spiega Massimo Giupponi, direttore generale di Ats Bergamo –. Un doveroso ringraziamento va dunque anche ad Aler, alla Curia e alla Croce Rossa Italiana. La condivisione di responsabilità porta a risultati concreti in tempi brevi, obiettivo di efficienza che Ats, insieme al Consiglio di Rappresentanza e a tutti i Sindaci, in questo caso specifico con il Comune di Bergamo, persegue costantemente in continuo dialogo e proficua collaborazione con tutti gli stakeholders territoriali in tema di salute e benessere».

«Ringrazio i colleghi assessori e gli operatori del Comune di Bergamo, le parrocchie, l’Aler, la Croce Rossa e quanti hanno collaborato con grande disponibilità all’individuazione delle sedi destinate alla campagna vaccinale – spiega Marcella Messina, assessore alle Politiche sociali del Comune di Bergamo –. È un elenco di luoghi diversi distribuiti nei quartieri della città da considerare ancora in via di definizione per verifiche in corso che potranno quindi modificare alcune scelte. Altrettanto in divenire è tutta la parte logistica che accompagnerà questo progetto in fase operativa. Comunque un grande risultato, per i cittadini e i loro medici di famiglia che potranno vaccinare in sicurezza, garantendo il distanziamento sociale necessario: il bene comune ha prevalso sulle difficoltà».

Nel dettaglio per quanto riguarda Bergamo città ecco la sede vaccinale e il numero di postazioni:

Auditorium dietro oratorio (quartiere San Paolo), Piazzale San Paolo 35 - 4 postazioni

Auditorium S. Sisto via della Vittoria 1 - 1 postazione

Aula didattica Museo Scienze Naturali - 2 postazioni

Borgo d’Oro - Via Borgo Santa Caterina, 33 - 5 postazioni

Centro Ricreativo per la Terza Età, via Caprera 6 - 1 postazione

Centro Spazio Autismo , via Alcalini 1 - 1 postazione

ex chiesa Maddalena via Sant’Alessandro 39 - 1 postazione

Ex Scuderie - Borgo Palazzo, Via Borgo Palazzo, 16 - 2 postazioni

Gate- Parco della Malpensata - 3 postazioni

locali ex Banca quartiere Villaggio degli Sposi, via Promessi Sposi - 1 postazione

negozio sfitto Aler Via Rovelli, 36/1 - 2 postazioni

Polo Civico Via Papa Leone XXIII, 27 - 1 postazione

sede ATS - via Galliccioli - 1 postazione

sede Croce Rossa, via Croce Rossa, 2 - 5 postazioni

Via S. Lazzaro 18 - 3 postazioni

Sala Bassi ex Enel - 3 postazioni

sala Consiliare Largo Roentgen - 3 (in corso di verifica)

Negozio sfitto Aler via Galilei 17/A - (riserva) 6

Banca sfitta viale Giulio Cesare 65/69 - (riserva) 6

