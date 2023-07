Piazza Matteotti, l’11 luglio l’accensione delle telecamere della Ztl - Cosa sapere

A BERGAMO. Il periodo di sperimentazione è terminato e martedì 11 luglio si accenderanno le telecamere destinate a sorvegliare la Ztl del centro, in piazza Matteotti, via Crispi e in Passaggio Zeduri, dopo quasi tre mesi dalla posa dei cartelli che hanno istituito la zona traffico limitato di piazza Matteotti dopo i lavori di riqualificazione del centro Piacentiniano, conclusi ormai nel mese di marzo 2023.

In questi mesi è stata fatta ampia attività di informazione da parte della Polizia Locale del Comune di Bergamo, che ha fermato decine di automobilisti spiegando le caratteristiche della nuova zona traffico limitato e consegnato volantini informativi agli automobilisti.

Cosa sapere

Sarà ancora possibile raggiungere il parcheggio di via Borfuro. Come sarà possibile conoscere le disponibilità di parcheggio per evitare di essere multati?

Il parcheggio di Via Borfuro sarà all’interno della Ztl, attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, ma sarà comunque accessibile per tutti solo da Passaggio Zeduri. Verrà installato un pannello informativo che indica la disponibilità dei posti su Via Tiraboschi all’incrocio con il passaggio e il gestore si sta dotando delle tecnologie per smarcare in automatico dalla sanzione le auto che entreranno nel parcheggio. Se un automobilista trova il messaggio libero, entra in Ztl e deve accedere al parcheggio entro 15 minuti, ottenendo così lo smarcamento. Il sistema consente di dare indicazioni precise e aggiornate. Al contrario, l’automobilista che entra con indicazione di parcheggio occupato non potrà smarcare la propria targa e sarà sanzionato.

Sono stati realizzati posti per le moto? Queste ultime potranno transitare anche dagli altri varchi della ZTL o solo da passaggio Zeduri?

I posti per motocicli sono stati recuperati in prossimità del palazzo degli uffici comunale. L’accesso è consentito a tutti solo da passaggio Zeduri ed è stato creato un nuovo raccordo per svoltare verso palazzo uffici. Non sarà consentito ai motocicli non autorizzati l’accesso all’area di Piazza Matteotti, così come non potranno percorrere Via Crispi e via Borfuro. Altri stalli motocicli sono stati creati in prossimità del propileo che ospita la biglietteria di Atb e in zona hotel Arli. Tali spazi sono accessibili direttamente da Viale Roma e Via Tiraboschi.

Quali sono le fasce orarie riservate al carico/scarico?

Le fasce di carico/scarico e le modalità di tale attività sono le medesime delle altre Ztl del centro. In sostanza, la disciplina già in vigore in Via XX Settembre è stata allargata a tutta la nuova ZtlL. Le fasce hanno i seguenti orari 7/10 e 15/16. In Piazza Matteotti sono stati creati alcuni stalli di carico e scarico.

Cosa devono fare i residenti di via Borfuro, via Crispi e Piazza Matteotti per richiedere il pass di transito/sosta?

Il rilascio dei permessi è in carico ad Atb. E’ possibile collegarsi al portale [email protected] e seguire le istruzioni nella sezione «permessi Ztl» e seguire «sosta e transito residenti».

Cosa devono fare i commercianti di via Borfuro, via Crispi e Piazza Matteotti per richiedere il pass di transito/sosta?

I commercianti titolari di negozi di vicinato situato nelle Ztl possono richiedere un permesso di transito per la medesima area come i residenti, con le stesse modalità.

Entro quale data va richiesto il permesso di transito o sosta/transito da parte degli autorizzati?

Il permesso va richiesto subito e l’attivazione della ZTL richiede necessariamente che gli autorizzati si siano registrati, pena il sanzionamento. I tre mesi passati sono serviti a dare il tempo per regolarizzarsi. Chi non l’avesse fatto deve procedere il prima possibile.

Come funziona per i dipendenti di attività commerciali che insistono nell’area della Ztl e dispongono di alcuni posti auto? Quante targhe si potranno registrare, in questo caso, visto che il limite di registrazione di due targhe per pass di transito potrebbe non soddisfare le esigenze dei lavoratori che a rotazione occupano magari più di un posto auto privato?