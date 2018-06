Piazza Vecchia si riempirà di alberi?

Tornano «I Maestri del Paesaggio» Dal 6 al 23 settembre l’ottava edizione della manifestazione che porta la natura in città. Quest’anno la piazza sarà «rivista» da Piet Oudolf, famoso plant designer.

Arketipos e Comune di Bergamo presentano l’ottava edizione de I Maestri del Paesaggio, manifestazione diffusa che, nel mese di settembre, promuove natura e bellezza a Bergamo, attraverso un calendario open air e non solo, dedicato all’architettura del paesaggio e all’outdoor design che coinvolge la città e il suo territorio. Tanti appuntamenti, perlopiù gratuiti, tra conferenze, seminari, workshop, mostre, spettacoli, concorsi, degustazioni e laboratori: 18 giorni per scoprire, imparare, provare, immergersi nel paesaggio, in tanti paesaggi possibili, anche grazie ad attività educational per studenti e adulti.

i maestri del paesaggio

Al centro della programmazione ci sono International Meeting of the Landscape and Garden, a cui partecipano ogni anno i più importanti landscaper del mondo, e Green Square - straordinaria reinterpretazione di Piazza Vecchia, quest’anno a cura del celebre plant designer Piet Oudolf - oltre a una serie di iniziative che coinvolgono pubblico e territorio, confermando Bergamo «Città del Paesaggio».

Il focus dell’edizione 2018, Plant Landascape, pone particolare attenzione nei confronti del mondo delle piante e del ruolo fondamentale che svolgono a favore del clima, del suolo e contro l’inquinamento, in un dialogo continuo tra paesaggio e ambiente costruito. Tra i protagonisti 2018: Piet Oudolf (Paesi Bassi), Bjarke Ingels (Danimarca), Filippo Pizzoni (Italia), Atelier Le Balto (Germania), Louis Benech (Francia), Winy Maas (Paesi Bassi).

© RIPRODUZIONE RISERVATA