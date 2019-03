Piazzale Alpini, nelle vasche

una bicicletta abbandonata In attesa del restyling della piazza, un lettore segnala una bicicletta abbandonata nelle vasche di piazzale Alpini.

Nella fontana di Piazzale degli Alpini c’è finita anche una bicicletta, senza ruote, e con tanto di seggiolino porta bebé. Non è passato inosservato il gesto di inciviltà in pieno centro: nella mattinata di martedì 5 marzo la storica fontana nei pressi della stazione autolinee è stata presa di mira dai vandali che l’hanno utilizzata addirittura come una discarica. «Ho provveduto subito alla segnalazione con l’app 1 Safe – scrive un lettore a L’Eco di Bergamo – ma condivido con voi questo gesto di sfregio e inciviltà, nella piazza che a breve sarà trasformata».

Piazzale degli Alpini infatti sarà interessata nei prossimi giorni da un cantiere di 140 giorni per il restyling dell’intera area. I primi passi vedranno l’eliminazione proprio delle vasche e lo spostamento di alcuni alberi, precisamente 20 esemplari di Sophora japonica, che erano stati collocati in Piazzale Alpini in occasione dell’Adunata delle penne nere del 2010 e poste in filare davanti all’Urban Center. La nuova piazza sarà realizzata con due tipi di calcestruzzo, uno levigato al quarzo e l’altro lavato, e le aiuole verranno risagomate per gestire il flusso di passanti e condurli verso il piazzale. In realtà un primo cantiere era già partito con la nuova pista ciclabile di via Angelo Mai (costo 400 mila euro) e ce ne sarà un altro successivo a quello assegnato nei giorni scorsi: la realizzazione della porzione di piazzale verso via Lussana, davanti al Vittorio Emanuele. L’intervento, dal costo di 400 mila euro, inizierà in estate e prevede un nuovo spazio per gli eventi. Poi ci sarà la sistemazione dell’Urban Center, che accoglierà spazi informativi per i giovani e l’orientamento scolastico-professionale e il rifacimento dei marciapiedi di viale Papa Giovanni fino all’incrocio con via Mai e Paleocapa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA