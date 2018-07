Piazzale Alpini, piace il nuovo progetto

E voi cosa ne pensate? Scuole e commercianti promuovono il nuovo progetto di piazzale degli Alpini. Leggi su L’Eco di Bergamo le reazioni. E tu cosa ne pensi?

Delle vasche si avrà molta poca nostalgia, per gli alberi dispiace ma ce ne si farà una ragione. L’importante è dare a piazzale Alpini una dimensione di nuova vivibilità, con una pluralità di funzioni. Le reazioni al progetto dell’architetto Remo Capitanio (vincitore del bando del Comune) per ridisegnare i 13 mila metri quadri tra la stazione, viale Papa Giovanni e via Mai, dalle scuole che gravitano sull’area ai commercianti sono sostanzialmente positive. In attesa, certo, di vederlo realizzato. E voi cosa ne pensate? Scopri su L’Eco di Bergamo le reazioni al progetto.

