Picchiata e costretta a prostituirsi

Arrestato il marito 34enne Un 34enne romeno senza fissa dimora è stato arrestato a Soresina (Cremona) dai carabinieri perché accusato di avere picchiato la moglie costringendola a prostituirsi.

Si tratta di un disoccupato pluripregiudicato per il quale il tribunale di Bergamo lo scorso 9 febbraio aveva emesso un’ordinanza di custodia cautelare per i reati di sequestro di persona, maltrattamento in famiglia, violenza privata aggravata e continuata e lesioni nei confronti della moglie. L’uomo appartiene a un’organizzazione dedita allo sfruttamento della prostituzione nelle province di Cremona, Bergamo, Brescia, Lodi e Piacenza

