Piccola Orchestra Karasciò, concerto per le detenute

In occasione della Festa della donna, domani, la Piccola Orchestra Karasciò suona in un posto speciale: la sezione femminile del carcere di Bergamo. Un auditorium diverso da quelli in cui si suona di solito, ma l’occasione è giusta perché la ricorrenza vale per tutte le donne del mondo. Non è la prima volta che il gruppo bergamasco suona nella casa circondariale, è accaduto anche nel 2014, davanti ai carcerati. Spiega Paolo Piccoli , il compositore del gruppo: «Stavolta c’è una festa e ci sembrava un bel gesto. Si festeggiano tutte le donne. Il repertorio è il nostro. Ora siamo impegnati nella costruzione del nuovo album».

Nuovo album

Il gruppo sta lavorando da tempo al nuovo album. «Con il Covid c’è stato un periodo in cui l’impegno è andato avanti a singhiozzo. Con le restrizioni, con il fatto che non si poteva uscire, le registrazioni sono andate a rilento. I piani si sono complicati. Il Cd doveva uscire quest’anno nel progetto che avevamo in testa, ma abbiamo rinviato tutto a gennaio o febbraio dell’anno prossimo. Con la situazione attuale fare uscire un album non ci sembra il caso. L’incognita per la promozione è troppo alta. Suonare non è ancora semplice. Speriamo in tempi migliori».