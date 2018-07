Pioggia e grandine nella Bergamasca

Guarda il video a Monterosso - Foto Dopo il caldo della giornata ecco la grandine. Nuova serata di maltempo che ha colpito anche il centro cittadino.

In questi giorni, infatti, l’anticiclone afro-mediterraneo sta interessando la Bergamasca. Tuttavia il temporale di calore sarà spesso in agguato, in particolare su Alpi e Appennino, ma a occasionalmente anche Valpadana, versanti tirrenici e Puglia. Da qui la forte grandinata che dalle otto di giovedì 26 luglio ha interessato la Bergamasca. Con qualche disagio: un piccolo masso è caduto a San Vigilio, un albero è finito in mezzo alla strada a Gorno.

Ma per venerdì il tempo tornerà bello con sole prevalente, pur con cieli non sempre sereni per qualche banco nuvoloso di passaggio. Nel pomeriggio sviluppo di locali temporali di calore più probabili su Alpi e Prealpi.

I chicchi di grandine dal davanzale della nostra redazione

