Pioggia e neve fino a domani

Ma sarà un week-end con il sole Pioggia in pianura e neve nelle valli, l'allerta meteo della protezione civile fino a venerdì pomeriggio. Nel fine settimana, invece, dovrebbe tornare il sole prima dell’arrivo di un’altra perturbazione.

La neve è arrivata nelle nostre valli, come da previsione e da allerta meteo diramata dalla Protezione Civile. Una vasta perturbazione artica si è infatti allungata dal Nord Europa verso il Mediterraneo, determinando un peggioramento che è stato ben evidente in provincia di Bergamo, con la pioggia in pianura e nel capoluogo e appunto la neve, abbondante, nelle valli. La neve è infatti scesa con un’intensa perturbazione: nevica in valle Seriana e al passo della Presolana nel giro di poche ore si sono raggiunti i 15 centimetri. Nevica anche in valle Brembana, a partire dai 900 metri. Non si segnalano per ora particolari disagi.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Secondo le previsioni di 3BMeteo.com, a Bergamo venerdì cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso della giornata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1450 m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sudovest. Nel settore climatico Alta pianura bergamasca, al mattino Coperto con possibili pioviggini, al pomeriggio Molto nuvoloso o coperto, la sera Molto nuvoloso o coperto, la notte nuvoloso per velature e stratificazioni anche compatte.

Per sabato e domenica è prevista un’innalzamento delle temperature e il ritorno del sole. Due stupende giornate invernali, ideali per gli appassionati della montagna. Sfruttatele perchè da lunedì è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione che «guasterà» gran parte della prossima settimana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA