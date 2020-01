Pioggia e vento: ecco la prima

perturbazione del 2020

Inizierà a piovere già questo venerdì sera (17 gennaio) e poi continuerà sabato mattina (18 gennaio) per poi lasciare spazio al sole velato nel pomeriggio. Quello alle porte infatti sarà un fine settimana perturbato per l’Italia.

Secondo le previsioni di Lorenzo Badellino, meteorologo di 3bmeteo.com, al seguito della perturbazione inizieranno ad affluire correnti più fredde da Nordest, di lontana estrazione russa, che determineranno un calo delle temperature domenica a partire dalle regioni del Centronord. Contemporaneamente si avrà anche un peggioramento sul versante adriatico con qualche pioggia o nevicata anche a quote collinari.

In dettaglio, sabato si registrerà un miglioramento al Nordovest, in giornata anche sulla Lombardia, mentre i fenomeni si trasferiranno rapidamente verso il Nordest intensificandosi su Veneto e Friuli; piogge e rovesci sono previsti in intensificazione anche sulle centrali tirreniche, Umbria e Marche, ma in attenuazione in giornata. La quota neve sarà intorno a 700/800m su Alpi orientali, 700/1000m sull’Appennino settentrionale, 1000/1300m su quello centrale. Inizieranno a calare le temperature al Centro-Nord.

Domenica si avranno schiarite prevalenti su Alpi, Nordovest, regioni del versante tirrenico e Sicilia pur con alcune velature e stratificazioni alte. Sarà più nuvoloso in Sardegna, pianure del Triveneto, Emilia Romagna, regioni adriatiche e Calabria ionica con qualche debole pioggia su Marche, Molise e alta Puglia o nevicata sulla dorsale adriatica dai 500/700m. Le temperature saranno in generale diminuzione, soprattutto dall’inizio della nuova settimana. .

