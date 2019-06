Piscine Italcementi, riapre il bar

Super caldo, la stagione parte in quarta Prese d’assalto per il caldo alle porte: domenica mille presenze. Nuovo punto ristoro con il «take-away»: le ordinazioni al bar dalla propria sdraio.

Dopo le ultime piogge torrenziali di sabato, l’estate ha offerto il primo assaggio di quella che i meteorologi annunciano come una settimana di gran caldo. Nei prossimi giorni infatti l’anticiclone subtropicale innalzerà notevolmente le temperature che arriveranno a toccare picchi elevati in tutta Italia. La prima e quasi inevitabile conseguenza è che le piscine Italcementi hanno già registrato il tutto esaurito con un boom di presenze fin dal mattino. Alla fine di domenica 23 giugno gli ingressi sono stati più di mille con i prati attorno alle vasche rimasti affollati per l’intera giornata.

«Siamo molto soddisfatti – sottolinea il consigliere delegato di Bergamo Infrastrutture Milvo Ferrandi – la stagione è partita bene con un numero di presenze che, quotidianamente, supera del 10 per cento quelle dello scorso anno. Se a questo si aggiunge l’assegnazione della gestione del bar che era chiuso da tre anni, direi che ci sono tutte le premesse per ottenere dei buoni risultati». Già, perché l’altra sorpresa che gli utenti stanno apprezzando in questi prime settimane di apertura è proprio la nuova gestione del punto ristoro. Luca Adami ha infatti aperto dall’8 giugno il Garage Beach Bar all’interno degli impianti Italcementi e da subito ha riscosso l’apprezzamento dei bagnanti che lo affollano costantemente. L’imprenditore, già proprietario di un fast food a Ciserano, ha voluto fortemente scommettere su questa attività, introducendo parecchie novità. Una su tutte il servizio take-away con il quale è possibile effettuare le proprie ordinazioni con un semplice messaggio del cellulare dalla propria sdraio, per poi ritirare la stessa in un punto contrassegnato da una bandierina all’interno del parco.

Una scommessa che al momento si sta rivelando vincente quella di Adami e che si inserisce nel programma di ristrutturazione dell’impianto. Se tutto andrà per il verso giusto il restyling delle piscine potrebbe concretizzarsi già la prossima primavera. Un operatore privato, il gruppo Castiglione, ha già manifestato infatti l’intenzione di occuparsi dell’intervento per poi farsi carico anche della gestione una volta terminati i lavori.

