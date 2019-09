Pista ciclabile di via Mai

«Poco usata? Serve tempo» Pronta da maggio ma poco usata. L’assessore Zenoni: «Alla fine dei lavori di piazzale Alpini esprimerà le sue potenzialità».

È stata inaugurata ufficialmente venerdì 20 settembre la pista ciclabile di via Fantoni-Mai-Paleocapa. Un intervento del costo di 400 mila euro, terminato nel mese di maggio. La nuova ciclabile, lunga poco più di un chilometro, finora però sembra non essere molto utilizzata. «Può darsi che sia ancora percorsa meno delle sue potenzialità – commenta l’assessore ala Mobilità e all’Ambiente Stefano Zenoni –: da una parte una spiegazione può essere data dal fatto che come tutte le infrastrutture ha bisogno di un po’ di tempo per farsi conoscere e poi adesso c’è il cantiere di piazzale Alpini che interrompe un po’ il dialogo con la stazione. Al termine dei lavori ritornerà ad avere una percorrenza ciclabile e si potrà arrivare fino alla stazione».

