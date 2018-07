Pistola elettrica e spray agli agenti

De Corato, nel 2019 bando per i comuni L’assessore alla sicurezza della Regione Lombardia ha annunciato che dal 2019 le due armi potrebbero essere in dotazione alla Polizia locale dei comuni lombardi.

«L’Assessorato alla Sicurezza di Regione Lombardia nel 2019 pubblicherà un bando rivolto ai Comuni per la videosorveglianza e, per la prima volta, per le dotazioni strumentali della Polizia Locale, quali, appunto, taser e spray al peperoncino, quest’ultimo già in dotazione alla Polizia Locale di altre città quali Genova, Bologna e Ravenna». Lo dichiara l’assessore Riccardo De Corato a seguito della firma del decreto che ha dato il via, in 11 città, tra cui Milano, alla sperimentazione del taser, la pistola elettrica, che sarà affidato alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di finanza.

«Scriverò dunque una lettera a tutti i sindaci e comandanti della Polizia Locale - aggiunge l’assessore - per informarli ed invitarli a partecipare al bando finalizzato a dotare i propri vigili di questi due strumenti necessari soprattutto in caso di aggressione. Per quanto riguarda lo spray, oggi facilmente reperibile, ricordo che nel 2011 lo feci sperimentare alla Polizia Locale di Milano, per poi essere abbandonato e naufragato a seguito delle elezioni che portarono il centrosinistra al governo della città».

