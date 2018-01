«Più si studia più si guadagna»

Ingegneria ed Economia, super stipendi Quanto vale il titolo di studio universitario nel mercato del lavoro italiano? Risponde a questa domanda una ricerca della società bergamasca Job Pricing realizzato in collaborazione con la Spring Professional, società di consulenza del Gruppo Adecco.

Sotto la lente 84 mila profili di lavoratori laureati, 52 mila dei quali hanno indicato l’università dove hanno studiato. Quaranta gli atenei italiani presi in considerazione, compreso quello di Bergamo.

L’analisi rivela che studiare rende, anche in termini economici. La retribuzione media lorda per chi ha conseguito una laurea triennale è di 29 mila euro annui, mentre chi ha conseguito una magistrale guadagna mediamente 12.600 euro in più. Le migliori facoltà per carriera e guadagno sono quelle di Ingegneria, Economia e Scienze. Considerando il livello retributivo di ingresso nel mondo del lavoro, le facoltà che premiano maggiormente sono Scienze biologiche, fisiche e giuridiche.

