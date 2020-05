Plasma iperimmune per i pazienti covid

Ecco chi può donare e come fare L’ospedale Papa Giovanni rende note le linee guida per chi volesse donare il plasma iperimmune, utile nel trattamento dei pazienti affetti da covid-19. Ecco come fare.

Donare il plasma per aiutare chi sta ancora combattendo contro il Covid-19. E’ ora possibile per chi è guarito dare un contributo immediato e concreto alla cura dei pazienti ricoverati in ospedale a causa del Coronavirus con una donazione di plasma, la parte liquida del sangue.

Per donare è necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 67 anni, aver avuto la malattia confermata da un tampone positivo ed essere guariti, condizione accertata da due tamponi negativi consecutivi.

La somministrazione di plasma iperimmune per il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 è ancora una cura sperimentale e l’Ospedale di Bergamo ha aderito allo studio promosso dall’IRCCS San Matteo di Pavia, che si pone l’obiettivo di verificarne l’efficacia.

«L’idea di usare il plasma raccolto da persone precedentemente infette per trasferire passivamente gli anticorpi ad una persona malata risale a quasi 100 anni fa ed è stata applicata nella cura di vari agenti patogeni, come la rabbia, l’epatite B, la poliomielite, il morbillo, l’influenza, l’Ebola. Oggi, la stessa idea viene applicata contro il COVID-19 – ha commentato Anna Falanga, Direttore del Dipartimento interaziendale di Medicina trasfusionale ed ematologia della provincia di Bergamo -. È tra le terapie che stiamo testando per i pazienti Covid positivi che permangono in una condizione critica e si sta dimostrando efficace, ma vanno approfonditi tanti aspetti, dai tempi della somministrazione alla tipologia di malato che può effettivamente trarre beneficio dal trattamento.

È necessario quindi generare casistica e dati da analizzare per mettere a punto una strategia valida, ma anche priva di rischi. Per fortuna abbiamo alle spalle decenni di esperienza nel settore delle terapie immunoematologiche, il che ci aiuta a muoverci su un terreno non del tutto sconosciuto, anche se di questo virus in particolare si sa ancora poco».

La donazione di plasma viene effettuata, previa attenta valutazione clinica e laboratoristica di idoneità alla donazione, con una procedura di plasmaferesi, che dura circa 40 minuti. Chi vuole dare il proprio prezioso contributo a questo progetto ed ha le caratteristiche richieste (età 18-67, un tampone positivo e due tamponi negativi), può inviare una email all’indirizzo [email protected]

«La procedura è per certi versi simile alla donazione di sangue – ha spiegato Anna Falanga -. Il prelievo avviene dalla vena del braccio con effetti collaterali scarsi o nulli per il donatore, che può tornare alla sua vita normale subito dopo la donazione». Il diritto di astenersi dal lavoro per l’intera giornata lavorativa in cui si effettua la donazione si applica anche nel caso di donazione plasma (art. 8 L. 219/2005).

