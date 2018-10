Pneumatici invernali, si può montarli

Dal 14 novembre scatterà l’obbligo Dal 15 ottobre è possibile fare il cambio gomme, mentre il 14 novembre scatterà l’obbligo e si rischiano sanzioni. Ecco che cosa bisogna fare e le alternative possibili.

Dal 15 ottobre fino al 14 novembre c’è tempo per montare i pneumatici invernali. Le temperature primaverili per ora sconsigliano il cambio gomme ma dal 15 novembre scatterà l’obbligo e le relative sanzioni (fino a 335 euro di multa). Per quella data tutti dovranno avere pneumatici invernali o in alternativa le catene a bordo della propria vettura.

L’obbligo resterà in vigore fino al 15 aprile 2019.

Un’alternativa

Un’altra soluzione da prendere in considerazione sono le gomme «all season» o quattro stagioni. Sono pneumatici che stanno prendendo sempre più piede anche per i continui passi avanti tecnologici. Sono gomme con una mescola particolare che permette di circolare in sicurezza tutto l’anno senza dover provvedere alla sostituzione. Sono facilmente riconoscibili perchè sono caratterizzate dalla sigla M+S.

Il loro vantaggio è eliminare la spesa del doppio treno di gomme, quella del montaggio smontaggio due volte l’anno e l’eventuale stoccaggio dal gommista ma allo stesso tempo rappresenta anche il loro limite perchè non sono progettate per eccellere specificamente in estate o in inverno. Questo significa che hanno prestazioni leggermente inferiori in condizioni estreme sia di caldo, sia di freddo. In particolare sono molto poco performanti in estate con temperature superiori ai 34-35° C o in inverno con la colonnina di mercurio al di sotto dei -5° C. Quindi potrebbe essere la soluzione ideale per chi vive e usa l’auto in zone dove le temperature rimangono nel range indicato.

Le sanzioni

Se un automobilista non ha gomme invernali o alla season montate o catene da neve a bordo sarà passibile di una sanzione amministrativa da 41 a 168 euro nei centri abitati e da 84 a 335 euro su extraurbane o autostrade. Scatta anche il fermo del veicolo, fino a quando non viene dotato delle catene o degli pneumatici adatti. Nel caso non venga rispettato questo stop, arrivano tre punti in meno sulla patente.

