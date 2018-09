Polemica Ryanair sulle nuove tariffe

«Bagaglio gratis a 2milioni di passeggeri» La compagnia irlandese dopo le novità introdotte sul bagaglio a mano e le successive polemiche dei viaggiatori ha deciso di non far pagare il bagaglio a mano registrato ai 2 milioni di passeggeri che non hanno acquistato l’imbarco prioritario e che hanno prenotato un volo prima del 31 agosto per viaggiare dal 1° novembre.

Ryanair ha annunciato che offrirà gratuitamente il bagaglio registrato da 10 kg ai 2 milioni di passeggeri che non hanno acquistato l’Imbarco Prioritario e che hanno prenotato il proprio volo prima del 31 agosto per viaggiare dal 1° novembre. Questo é il giorno in cui Ryanair introdurrà la sua nuova policy che include un bagaglio registrato da 10 kg più economico ed elimina le procedure d’imbarco del secondo bagaglio a mano presso il gate d’imbarco causa di ritardi nelle partenze. Tutti i 2 milioni di passeggeri che non hanno acquistato l’Imbarco Prioritario sono stati avvisati oggi tramite email e un bagaglio registrato da 10 kg è stato aggiunto gratuitamente alla loro prenotazione.

Inoltre, ci sono circa 50.000 passeggeri che hanno prenotato il 31 agosto ed hanno aggiunto l’Imbarco Prioritario (come servizio aggiuntivo) dopo il 1° settembre, vista l’introduzione della nuova policy il 31 agosto. A tutti questi passeggeri sarà rimborsato il costo di €8 dell’Imbarco Prioritario e Ryanair consentirà loro di viaggiare con Imbarco Prioritario gratuitamente. Questi azioni permetteranno a tutti i passeggeri che non hanno acquistato l’Imbarco Prioritario e che hanno effettuato una prenotazione prima del 31 agosto di non essere penalizzati in alcun modo dall’introduzione della nuova franchigia del bagaglio registrato da €8 di Ryanair dal 1° novembre in quanto potranno registrare gratuitamente il loro bagaglio da 10 kg in aeroporto il giorno della partenza.

Kenny Jacobs, Chief Marketing Officer Ryanair, ha dichiarato: «Tutti i passeggeri che hanno prenotato un volo prima del 31 agosto non dovranno sostenere costi aggiuntivi o svantaggi, poiché oggi hanno ricevuto un bagaglio registrato da 10 kg gratuito da Ryanair, in aggiunta alla prenotazione. Non vediamo l’ora di accogliere a bordo i circa 50.000 passeggeri che viaggeranno dopo il 1° novembre e che hanno effettuato la prenotazione entro il 31 agosto ma che hanno acquistato l’Imbarco Prioritario nelle ultime due settimane e che ora riceveranno questo servizio gratuitamente. Tutti i passeggeri che hanno prenotato alle nostre tariffe più basse dopo il 31 agosto hanno scelto la nostra tariffa di Imbarco Prioritario di €6 (che consente loro di portare a bordo 2 bagagli a mano gratuitamente) o hanno scelto il nostro servizio che prevede un bagaglio registrato da €8 (10 kg), o hanno scelto di non pagare un extra opzionale ma di viaggiare con la nostra generosa franchigia bagaglio a mano - che è stata aumentata del 40% - dal 1° novembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA