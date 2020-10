Polizia, controlli in zona stazione

Il cane Bastian scova la droga Sottoposte a controlli 79 persone e 12 veicoli tutti nell’area della stazione. Un 16enne trovato in possesso di 0.84 grammi di hashish.

Sono proseguiti nella mattinata di sabato 10 ottobre i controlli della Polizia di Stato sull’aree della stazione ferroviaria, stazione Teb, stazione autolinee e Piazzale Alpini. Equipaggi dell’Ufficio prevenzione generale, del Reparto prevenzione crimine Lombardia con l’ausilio di unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza hanno sottoposto a controllo di polizia 79 persone, attuando altresì posti di controllo con verifiche su 12 veicoli.

Nel corso del servizio sono stati accompagnate in ufficio tre persone. Per due cittadini stranieri sono in corso verifiche da parte Ufficio Immigrazione. Un sedicenne, studente di un Istituto superiore di Bergamo, è stato segnalato, dal fiuto del cane Bastian, come possessore di sostanza stupefacente e ha tentato di sottrarsi al controllo fuggendo nel sottopasso della Stazione dei treni. Subito raggiunto è stato trovato in possesso di 0,84 grammi di hashish, per cui sarà segnalato alla Prefettura per gli atti di competenza.

