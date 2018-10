Ponte di Calusco, vertice con Toninelli

Si fa il punto su sicurezza e viabilità Vertice il 9 ottobre a Roma con il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e i parlamentari bergamaschi e lecchesi.

Vertice del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli martedì 8 ottobre sulla chiusura del ponte di San Michele sull’Adda a Calusco. Il ministro incontrerà i parlamentari delle province di Bergamo e Lecco dopo la decisione di chiudere al traffico il ponte il 14 settembre scorso. Lo comunica lo stesso ministero in una nota. «Martedì prossimo, 9 ottobre, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, assieme ai vertici di Fs ed Rfi, incontrerà al ministero tutti i parlamentari delle province di Bergamo e di Lecco in merito alla chiusura del ponte di San Michele sull’Adda, interdetto alla circolazione dal 14 settembre scorso per urgenti e improcrastinabili lavori di manutenzione straordinaria, decisi dopo che i continui controlli avevano evidenziato una riduzione dei margini di sicurezza».

