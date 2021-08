Ponte di via Zanica chiuso nelle notti del 2 e 3 settembre Si conclude il piano di manutenzione dei ponti della circonvallazione cittadina.

Notti del 2 e del 3 settembre, chiude il ponte di via Zanica: si concludono i lavori di manutenzione del ponte lungo una delle direttrici di traffico principali in ingresso e uscita dalla città e, per consentire le lavorazioni previste, n on sarà possibile il transito dalle 20 del 02 settembre e fino alle ore 06:00 del 03 settembre e dalle ore 20:00 del 03 settembre e fino alle ore 06:00 del 04 settembre 2021.

Lavori serali e notturni per ridurre al minimo i disagi alla viabilità, che, in prossimità del ponte, prevede le seguenti modifiche per tutta la durata del cantiere:

• strada a fondo chiuso in entrambi i sensi di marcia

• divieto di transito di tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi impegnati nei lavori

Si conclude così il piano di manutenzione straordinaria che l’Amministrazione comunale ha messo in campo per l’estate 2021: il Comune di Bergamo, infatti, è intervenuto nei mesi scorsi su 4 ponti cittadini, quello di via Zanica della circonvallazione Paltriniano, di via Crocifisso, di via Pescaria e di via Tremana della Circonvallazione Fabriciano.

Tutte le strutture erano state urtate negli anni da mezzi pesanti e ne presentavano qua e là i segni: ossidazioni alle armature e alle travi, calcinacci distaccati e materiale mancante a coprire in alcuni punti il ferro delle strutture, infiltrazioni d’acqua, tutte imperfezioni che i tecnici incaricati dal Comune di Bergamo hanno risolto durante i cantieri di quest’anno, per un progetto dal valore complessivo di 600 mila euro.

