Ponte Nossa, schianto in moto

Un 38enne in gravi condizioni L’incidente è avvenuto intorno alle 7: il motociclista è stato portato all’ospedale Papa Giovanni con l’elisoccorso.

Grave incidente stradale a Ponte Nossa alle 7 del mattino di martedì 8 ottobre. Stando alle prime informazioni l’incidente si è verificato lungo la provinciale, in via Europa, e ha coinvolto un motociclista 38enne e un furgoncino. L’incidente è avvenuto al bivio che dal provinciale porta in paese: il furgoncino viaggiava verso Ponte Nossa mentre la moto, una Honda da cross, era diretta verso Bergamo.

Sul posto in codice rosso un’ambulanza del Corpo Volontari Presolana, l’auto medica e l’elisoccorso di Bergamo che ha caricato il ferito per trasportarlo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso. Dalle informazioni in nostro possesso sembrerebbe non essere in pericolo di vita. Sul posto anche la Polizia stradale di Bergamo per i rilievi del caso e i Carabinieri di Clusone a supporto: sul provinciale si sono formate lunghe code per l’incidente in orario di punta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA