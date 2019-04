Pontirolo, fiamme in via europa

Nella notte bruciate tre auto Si spetta che l’incendio sia doloso: qualcuno avrebbe dato fuoco a una vettura e il fuoco avrebbe poi intaccato anche le macchine vicine.

Un violento scoppio nella notte tra mercoledì 24 e oggi, giovedì 25 aprile, ha svegliato gli abitanti di Pontirolo, nella zona di via Europa. È qui che sono andate a fuoco tre autovetture che erano in un parcheggio pubblico. I residenti hanno sentito il botto dei vetri dei finestrini andati in frantumi, lì vicino c’è anche il centro per anziani «Pertini». Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che nel giro di poco tempo hanno spento il rogo. Molto probabilmente l’incendio è di natura dolosa, si sospetta che una singola vettura sia stata data alle fiamme, che poi si sono propagate anche alle vetture vicine.

