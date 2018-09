Porta Garibaldi e Borgo Canale

Chiusure in ottobre per lavori . Le info Lavori in corso in Città Alta nelle prossime settimane. Sarà chiusa Porta Garibaldi il prossimo 3 ottobre per consentire la pulizia delle Mura mentre Borgo Canale chiuderà dal 8 al 17 ottobre per lavori di Uniacque.

Due chiusure importanti nelle prossime settimane potrebbero causare disagi al traffico verso e da Bergamo Alta: si prevedono infatti lavori in corso (uno da parte di Uniacque, l’altro del Comune di Bergamo) infatti in due dei punti di accesso al centro storico.

Mercoledì 3 ottobre sarà chiusa, dalle ore 6 alle ore 12, Porta Garibaldi: il Comune di Bergamo deve infatti approntare il cantiere per la pulizia del lato nord delle Mura veneziane, un intervento molto importante e atteso da molto tempo. La porta sarà quindi chiusa al traffico per consentire lo scarico del ponteggio sotto il viadotto e il montaggio di una struttura per sistemare il tetto della porta, che ha registrato qualche infiltrazione durante le piogge dei mesi scorsi.

Lavori molto attesi di allacciamento alla rete fognaria, invece, in via Borgo Canale, che sarà interdetta alla circolazione dal giorno 8 Ottobre al giorno 17 Ottobre. I lavori che saranno effettuati nella parte alta della via, tra i civici 12 e 24 (all’altezza del Ristorante Colombina), chiuderanno di fatto l’accesso a Città alta da via Borgo Canale.

