Porta San Giacomo, Belotti: «Ho presentato un’interrogazione al ministro» Il deputato della Lega Daniele Belotti torna sulla vicenda della ringhiera e annuncia di aver presentato un’interrogazione al ministro della Cultura.

Il deputato leghista Daniele Belotti annuncia di aver presentato un’interrogazione al ministro della Cultura Dario Franceschini sulla discussa ringhiera di Porta San Giacomo: «Serve un parere del ministero della Cultura», si legge in una nota diffusa da Belotti nel pomeriggio del 26 agosto. Sul sopralluogo effettuato dal soprintendente Luca Rinaldi mercoledì 25 agosto Belotti scrive che «era difficile pensare che la stessa Soprintendenza che ha autorizzato la sconcertante barriera a Porta San Giacomo potesse rimangiarsi il suo parere dopo il sopralluogo, a lavori ormai ultimati». E aggiunge: «Visto che l’architetto Rinaldi, con toni poco consoni a un dirigente pubblico tanto da dare degli incompetenti e dei provocatori ai bergamaschi (“La polemica, come quasi sempre a Bergamo, mi pare non di merito ma solo politica”), ha suggerito al sottoscritto e Vittorio Sgarbi di presentare un’interrogazione parlamentare, ho colto al volo il consiglio e ho inviato al ministro Dario Franceschini un’interpellanza per chiedere “di sottoporre al Comitato Tecnico scientifico competente del Ministero la verifica dell’intervento presso Porta San Giacomo tenuto conto dell’importanza del sito e del riconoscimento dell’Unesco delle Mura Venete”». «Non è in discussione la finalità dell’opera - si legge in un altro passaggio della nota - ma le scelte progettuali. Siamo in presenza di un patrimonio Unesco, ma nonostante questo prima la giunta Gori e poi la Soprintendenza non hanno prestato la dovuta attenzione».

