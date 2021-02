Positivi al Covid, i dati Ats al 10 febbraio

In isolamento obbligatorio 1.471 persone Ats Bergamo ha comunicato il numero di persone attualmente in isolamento obbligatorio e fiduciario in provincia di Bergamo.

Sono infatti 1.471 i soggetti sottoposti alla misura dell’isolamento obbligatorio, secondo il dato diffuso il 10 febbraio dall’Ats di Bergamo nel suo aggiornamento settimanale. Il numero delle persone in isolamento fiduciario perché individuate come «contatti» di soggetti risultati positivi al coronavirus sono invece quasi il doppio: 2.947. Il dato è in netta crescita rispetto al mese di gennaio: erano infatti 1.274 infatti i soggetti sottoposti alla misura dell’isolamento obbligatorio, secondo il dato diffuso il 27 gennaio.

Ecco tutti i dati del mese di gennaio per un confronto.

